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Sky, si allontana la possibilità di vedere Berge in viola? Inter e Napoli sul centrocampista

Secondo quanto riporta Sky Sport aumenta sempre più la concorrenza per Sander Berge, centrocampista del Genk. Anche l'Inter ed il Napoli seguono il profilo del norvegese. Marotta vorrebbe portarlo in...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 dicembre 2019 18:53
Sky, si allontana la possibilità di vedere Berge in viola? Inter e Napoli sul centrocampista -
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Secondo quanto riporta Sky Sport aumenta sempre più la concorrenza per Sander Berge, centrocampista del Genk. Anche l'Inter ed il Napoli seguono il profilo del norvegese. Marotta vorrebbe portarlo in nerazzurro a giugno.

 

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