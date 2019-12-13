Sky, si allontana la possibilità di vedere Berge in viola? Inter e Napoli sul centrocampista
Secondo quanto riporta Sky Sport aumenta sempre più la concorrenza per Sander Berge, centrocampista del Genk. Anche l'Inter ed il Napoli seguono il profilo del norvegese. Marotta vorrebbe portarlo in...
A cura di Redazione Labaroviola
13 dicembre 2019 18:53
Secondo quanto riporta Sky Sport aumenta sempre più la concorrenza per Sander Berge, centrocampista del Genk. Anche l'Inter ed il Napoli seguono il profilo del norvegese. Marotta vorrebbe portarlo in nerazzurro a giugno.