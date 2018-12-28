TMW: Berge in viola? No, vicino al Tottenham per 25mln

In trattativa con la Fiorentina la scorsa estate, il centrocampista norvegese classe '98 Sander Berge piace a mezza Serie A. Negli ultimi mesi anche Milan e Roma hanno seguito da vicino le prestazioni...

In trattativa con la Fiorentina la scorsa estate, il centrocampista norvegese classe '98 Sander Berge piace a mezza Serie A. Negli ultimi mesi anche Milan e Roma hanno seguito da vicino le prestazioni del calciatore del Genk che, però, in questo momento sembra più vicino alla Premier League che alla Serie A.

COSTA 25 MILIONI DI EURO - Il club belga valuta il suo giovane talento 25 milioni di euro, un prezzo alto per i club italiani che per questo motivo, nonostante abbiano apprezzato il ragazzo, non hanno avviato alcuna trattativa. Discorso diverso per il Tottenham, che sta portando avanti da qualche giorno contatti serrati: per gli spurs la valutazione di Berge non sembra essere un problema e per trovare nel minor tempo possibile un accordo col Genk è anche possibile che l'operazione venga chiusa a gennaio, ma che il calciatore si trasferisca a Londra solo la prossima estate.

Fonte: Tuttomercatoweb