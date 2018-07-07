Sostituto di Badelj, occhi su Sander Berge del Genk: offerti 12 milioni dalla Fiorentina

Partito Badelj, la Fiorentina punta sulla linea verde per rinforzare il centrocampo: nel mirino dei viola, infatti, è finito Sander Berge, classe 1998, mediano norvegese in forza al Genk. Forte fisica...

Partito Badelj, la Fiorentina punta sulla linea verde per rinforzare il centrocampo: nel mirino dei viola, infatti, è finito Sander Berge, classe 1998, mediano norvegese in forza al Genk. Forte fisicamente, 20 anni compiuti lo scorso febbraio, da ormai un anno Berge è nel giro della nazionale della Norvegia, dopo aver fatto tutta la trafila delle selezioni giovanili. Su di lui, adesso, ha messo gli occhi la Fiorentina, che per portarlo in Italia ha presentato al club belga un'offerta di 12 milioni di euro. Il Genk, tuttavia, al momento ne chiede 17. Si può chiudere a 15, bonus compresi.

GianlucadiMarzio.com