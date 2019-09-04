De Paul: "Ora ho la testa più libera, l'Udinese ha rifiutato tutte le offerte arrivate per me. Qui sono felice"

Queste le parole di Rodrigo De Paul dal ritiro dell'Argentina: "Finalmente il mercato è terminato. Ora ho la testa più libera. L'Udinese mi ha voluto tenere fortemente, ha rifiutato tutte le offerte c...

Queste le parole di Rodrigo De Paul dal ritiro dell'Argentina: "Finalmente il mercato è terminato. Ora ho la testa più libera. L'Udinese mi ha voluto tenere fortemente, ha rifiutato tutte le offerte che sono arrivate per me. Per questo sono molto felice perchè Udinese è la mia seconda casa e grazie all'Udinese sono qui nella Nazionale argentina".