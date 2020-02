Queste le parole rilasciate da Picchio De Sisti a Tuttomercatoweb.com:

Passiamo ad Udinese-Fiorentina: da doppio ex come se la immagina?

“Con Iachini i viola hanno deciso di percorrere una strada nuova. Ora si vive intensamente ogni momento della gara, la squadra si cautela in difesa ed è pronta a ripartire in contropiede. E’ una Fiorentina con una nuova vitalità, più vigorosa: Chiesa sta tornando, Vlahovic si fa spazio e Castrovilli gioca sempre bene. In più gli acquisti di gennaio stanno dando un loro apporto”

E l’Udinese?

“E’ una squadra che ha vari giocatori scovati all’estero, come sanno fare i dirigenti friulani. Il migliore è De Paul che ha conquistato anche la Nazionale argentina. E’ capace di lanciare lungo, sa segnare e crea palle-gol. E’ un giocatore completo e a volte svolge un ruolo alla maniera dei vecchi centrocampisti. Prima era solo rifinitore. Se è da big? Spesso si arrabbia troppo ma è da grande squadra”.

Lo avrebbe visto bene anche in viola?

“Sì anche se ora è difficile fare un ragionamento di questo genere. Quanto alla partita dico che sarà aperta, con una Fiorentina raccolta e pronta a ripartire”.

Stupito da Vlahovic?

“E’ sveglio sotto porta, abbastanza veloce, ha un bel fisico e di testa non è male. E poi è giovanissimo…”