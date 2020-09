Tuttosport, se Chiesa parte la Fiorentina tenterà il colpo De Paul. L’Udinese chiede 40 milioni

In attacco la Fiorentina potrebbe restare con i giocatori attuali: nel caso in cui dovesse andar via Federico Chiesa il club potrebbe decidere di reinvestire tornando l’assalto di un giocatore mai passato di moda negli ambienti viola, Rodrigo De Paul, capace di assicurare imprevedibilità, classe e gol. La trattativa tra l’Udinese e il Leeds è in stand by, c’è distanza sulla valutazione del giocatore, con i friulani che vorrebbero almeno 40 milioni di euro. Lo riporta Tuttosport.

