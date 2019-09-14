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Marino ds Udinese: "Per De Paul non sono arrivate offerte importanti e giuste"

Ha parlato così Pierpaolo Marino, direttore sportivo dell'Udinese, ai microfoni di Dazn prima della sfida contro l'Inter. "De Paul? Non sono arrivate offerte importanti e giuste per De Paul che è un g...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 settembre 2019 23:03
Marino ds Udinese: "Per De Paul non sono arrivate offerte importanti e giuste" - CESENA, ITALY - APRIL 29: Pierpaolo Marino General Manager of Atalanta before the Serie A match between AC Cesena and Atalanta BC at Dino Manuzzi Stadium on April 29, 2015 in Cesena, Italy. (Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images)
CESENA, ITALY - APRIL 29: Pierpaolo Marino General Manager of Atalanta before the Serie A match between AC Cesena and Atalanta BC at Dino Manuzzi Stadium on April 29, 2015 in Cesena, Italy. (Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images)
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Ha parlato così Pierpaolo Marino, direttore sportivo dell'Udinese, ai microfoni di Dazn prima della sfida contro l'Inter. "De Paul? Non sono arrivate offerte importanti e giuste per De Paul che è un giocatore che è arrivato alla Nazionale argentina grazie all'Udinese e non ci sono problemi per lui".

 

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