Marino ds Udinese: "Per De Paul non sono arrivate offerte importanti e giuste"

Ha parlato così Pierpaolo Marino, direttore sportivo dell'Udinese, ai microfoni di Dazn prima della sfida contro l'Inter. "De Paul? Non sono arrivate offerte importanti e giuste per De Paul che è un g...

A cura di Redazione Labaroviola 14 settembre 2019 23:03

CESENA, ITALY - APRIL 29: Pierpaolo Marino General Manager of Atalanta before the Serie A match between AC Cesena and Atalanta BC at Dino Manuzzi Stadium on April 29, 2015 in Cesena, Italy. (Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images)

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