Pedullà, Bonaventura-Fiorentina fissato l’incontro per chiudere. Mollato Torreira. Il sogno resta…

Sono ore, giorni, importanti per Lucas Torreira, il Torino vuole sferrare l’assalto decisivo, il centrocampista dell’Arsenal è una priorità di Giampaolo e per questo è stato tenuto in stand-by Biglia che ha un accordo di massima. Ma prima il Toro vuole spingere fino in fondo e regalare un rinforzo di spessore al nuovo allenatore. Su Torreira la Fiorentina c’è stata fino a poche ore fa, per il momento ha mollato la presa, nelle prossime ore ci sarà un incontro tra Iachini e Pradè per fare un punto sulla situazione. Torreira piace a Iachini, giustamente lo considera un regista, nel frattempo la Fiorentina avrà un incontro nelle prossime ore con l’entourage di Raiola per provare a chiudere Bonaventura (il Benevento ha offerto un biennale, ma per ora non ha ricevuto una risposta). Il sogno della Fiorentina resta De Paul ma serve un grande investimento. Lo scrive Alfredopedulla.com.

PEDULLÀ, LA FIORENTINA FRENA PER TORREIRA E POTREBBE MOLLARLO. IL TORINO INSISTE PER IL CENTROCAMPISTA