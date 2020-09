Pedullà, la Fiorentina frena per Torreira e potrebbe mollarlo. Il Torino insiste per il centrocampista

Lucas Torreira vorrebbe tornare in Italia, ma nelle ultime ore c’è stata una frenata della Fiorentina. Non è vero, come sostengono dal Sudamerica, che i viola stiano pensando di accelerare. Anzi, dopo aver pensato di aumentare la proposta la Fiorentina si è fermata e potrebbe non andare avanti. Semplicemente perché ritiene che in quel ruolo sia abbondantemente coperta da Pulgar e Amrabat. Il Torino, invece, insiste: dall’irruzione a sorpresa che vi abbiamo svelato diversi giorni, ai contatti sempre fitti con l’agente di Torreira. Il Toro vuole capire i margini, per questo motivo ha chiesto qualche giorno di pazienza a Biglia che ora vorrebbe formalizzare l’impegno con i granata. Una soluzione che farebbe felice anche Giampaolo, a meno che Torreira… Lo riporta Alfredopedulla.com.

DI MARZIO, BIRAGHI-FIORENTINA, L’INCONTRO PER IL RINNOVO CON ADEGUAMENTO È ANDATO BENE