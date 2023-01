Nazione, Atletico Madrid su Amrabat: idea scambio con De Paul, ma possibilità difficile

Contro la Samp ha ritrovato la ’sua’ maglia da titolare, dopo un Mondiale giocato a livelli da campione. Amrabat, pur non essendo ancora al top, ha sottolineato la sua importanza nel gioco viola, confermando di essere un potenziale top player. E dunque non sorprende che gli occhi degli altri si siano posati sul marocchino. Ma contrariamente a quanto si mormorava Oltremanica (Liverpool pronto a fare follie), l’interesse vero per il ’volante’ viola arriva dalla Spagna. L’Atletico Madrid ha acceso l’interesse.

Il Cholo Simeone lo ritiene tassello adattissimo al suo modo di fare e proporre calcio, non fosse altro per la capacità di rompere il gioco e ripartire in verticale, giostrando davanti alla difesa.La Fiorentina al momento è tranquilla, come più volte sottolineato dai suoi dirigenti, anche perché richieste non sono arrivate e, soprattutto, offerte concrete. Gli spagnoli, del resto, non stanno navigando nell’oro (anche dopo la cessione in prestito di Joao Felix) e difficilmente potrebbero sferrare un attacco a ’denari’. Difficile anche percorrere una strada – tutta da verificare – che possa portare a uno ’scambio’ con De Paul, che tanto piace ai viola. Lo scrive La Nazione.

