Fallimento Atletico Madrid, per gennaio hanno messo De Paul sul mercato, andrà via per incassare

Il momento più difficile. L’Atletico di Diego Simeone è crollato ieri contro il Porto ed è fuori dalle coppe europee già a novembre; con il Cholo alla guida, in 11 anni, non era mai successo e questo dà l’idea di quanto sia complicato gestire la situazione. Tanto più perché gli spagnoli pagheranno a caro prezzo questa eliminazione: a gennaio si prevedono cessioni eccellenti, visto che la rosa è troppo numerosa per disputare soltanto campionato e Coppa del Re.

I mancati introiti derivanti dalle competizioni europee dovranno essere compensati dalle partenze, su tutte quella di Joao Felix e Rodrigo de Paul, i calciatori che hanno più mercato e che non sembrano felicissimi nella capitale. Ma anche il tecnico argentino è a rischio: secondo El Chiringuito, la dirigenza dei colchonenros avrebbe già contattato Luis Enrique. Nonostante un contratto fino al 2024 e la voglia di restare, a giugno potrebbe chiudersi un’era. Lo riporta TMW

IL VIDEO DEL CONFRONTO TRA JOVIC E BARONE