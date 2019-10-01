Ci eravamo tanto cercati: domenica De Paul contro la Fiorentina. Dall'affare quasi fatto al ritorno di fiamma a gennaio...
Come riporta la Nazione, la Fiorentina affronterà domenica il tanto cercato e mai arrivato Rodrigo De Paul. Il fantasista si presenterà al Franchi ancora da avversario, con la sua Udinese. Proprio ade...
A cura di Redazione Labaroviola
01 ottobre 2019 14:27
Come riporta la Nazione, la Fiorentina affronterà domenica il tanto cercato e mai arrivato Rodrigo De Paul. Il fantasista si presenterà al Franchi ancora da avversario, con la sua Udinese. Proprio adesso che la Fiorentina ha trovato il suo equilibrio migliore, ecco l’argentino, a lungo inseguito ma mai arrivato. Un discorso che, secondo il quotidiano, potrebbe già riaprirsi a gennaio.