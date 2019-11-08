De Paul nella lista dei desideri di Conte per il mercato di gennaio. I dettagli
Rodrigo De Paul, a lungo obiettivo di mercato della Fiorentina, è il prescelto dall'Interper rinforzare il centrocampo in vista della seconda parte della stagione. Secondo quanto riportato dal Corrier...
A cura di Redazione Labaroviola
08 novembre 2019 15:14
Rodrigo De Paul, a lungo obiettivo di mercato della Fiorentina, è il prescelto dall'Interper rinforzare il centrocampo in vista della seconda parte della stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport l'argentino sarebbe perfetto per Conte e aggiungerebbe sia qualità che quantità in mediana ma il nodo è la formula, visto che i nerazzurri potrebbero prenderlo solo in prestito con obbligo o diritto di riscatto, cosa che l'Udinese potrebbe far fatica ad accettare.
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