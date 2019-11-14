Marino cambia idea su De Paul: "Se arrivano offerte importanti non potremmo trattenerlo"

Pierpaolo Marino, ds dell'Udinese, è intervenuto ai microfoni di Radio 24. Tra i temi toccati dal dirigente, anche il possibile addio a gennaio di Rodrigo De Paul. Queste le sue parole: "Non penso a c...

Pierpaolo Marino, ds dell'Udinese, è intervenuto ai microfoni di Radio 24. Tra i temi toccati dal dirigente, anche il possibile addio a gennaio di Rodrigo De Paul. Queste le sue parole: "Non penso a cose strabilianti per il mercato di gennaio. De Paul all'Inter? A gennaio avremmo delle difficoltà, ma l'Udinese è una società che non può trattenere giocatori davanti ad offerte di club importanti".