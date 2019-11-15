Pedullà: "De Paul a Gennaio e Berardi in estate, sono operazioni possibili per la Fiorentina. No a Florenzi.."

Il giornalista esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana. Queste le sue parole:“Sono rimasto deluso dall’approccio della Fiorentina a Cagliari, non de...

Il giornalista esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana. Queste le sue parole:

“Sono rimasto deluso dall’approccio della Fiorentina a Cagliari, non degno del suo nome. Mercato? A Gennaio ci saranno sicuramente dei movimenti da parte di Pradè. Ci sono dei profili da seguire per la sessione estiva, come Berardi, e altri fattibili anche subito come De Paul. Florenzi? Rimango tiepido tendente al freddo. Piace a Montella e la sua duttilità sarebbe utilissima alla Fiorentina, però i 3,5 milioni di ingaggio al momento sono un ostacolo troppo altro per i viola. In generale comunque penso che ci sia bisogno di gente esperta, che sappia tirarla fuori da situazioni come quella di Cagliari".

"Uscite? Ci sono tante situazioni da valutare. Oltre ai già noti esuberi, alla lunga lista dei probabili partenti si aggiungono Boateng e Ceccherini, che non stanno trovando spazio come speravano ad inizio campionato"