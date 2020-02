La Fiorentina aveva provato a fare follie per De Paul. Pradè ci ha provato ripetute volte per portare l’argentino a Firenze. Lo scorso ottobre gli è stato offerto un prolungamento con adeguamento economico dall’Udinese per difendersi in ottica di attacchi estivi. Perchè a Pradè piace così tanto? De Paul ha una grande versatilità tattica ed ha il senso del gol. A riportarlo è La Nazione.