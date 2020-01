Se ne riparlerà in estate. L’Udinese, almeno a gennaio, non vuole cedere Rodrigo De Paul e ha respinto nelle ultime ore il nuovo tentativo della Fiorentina. Il centrocampista argentino sarà al centro del mercato a partire da giugno, ma la famiglia Pozzo ha bloccato la sua cessione in questa finestra di calciomercato. Lo ha scritto Michele Criscitiello su Tuttomercatoweb.com.