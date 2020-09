Nazione, De Paul resta nel mirino della Fiorentina. L’Udinese non abbassa le pretese, vuole 35 milioni

La Fiorentina continua ad inseguire Rodrigo De Paul. L’Udinese non ha intenzione però di abbassare le pretese. Per Pozzo l’argentino vale 35 milioni, non sono ammessi sconti. All’estero potrebbero spendere questa cifra, meno in Italia ma a Rodrigo non sembra piacere la destinazione Leeds o Zenit. In Italia c’è anche il Napoli, occhio anche alla Juventus nonostante per il momento sia sullo sfondo. Lo scrive La Nazione.

TUTTOSPORT, CONGELATA L’IDEA BOMBER. TORREIRA RESTA IL SOGNO. SPUNTA LUCA PELLEGRINI PER LA FASCIA