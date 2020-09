Tuttosport, congelata l’idea bomber. Torreira resta il sogno. Spunta Luca Pellegrini per la fascia

La vivacità realizzativa della Fiorentina emersa in questi giorni ha congelato per ora ma non accantonato del tutto le avance per i vari Piatek, Milik, Marcus Thuram e Borja Mayoral in uscita dal Real Madrid. Non è però del tutto tramonto il sogno Torreira neppure convocato da Arteta per l’esordio in Premier col Fulham. L’Arsenal per non contempla altro che la cessione e chiede 25 milioni mentre 3 li vuole di ingaggio. Cifre fuori portata per la Fiorentina a meno che Commisso non decida di intervenire e investire comunque sull’uruguaiano. Resta aperta al caccia ad un esterno sinistro i nomi per il momento sono Spinazzola, Sema, Barreca e Luca Pellegrini. Lo scrive Tuttosport.

NAZIONE, TORREIRA, L’ARSENAL NON FA SCONTI. IL TORINO NON AFFONDA E LA FIORENTINA ASPETTA…