Nazione, Torreira, l’Arsenal non fa sconti. Il Torino non affonda e la Fiorentina aspetta…

In questi giorni si è parlato tanto di Lucas Torreira-Fiorentina. Il Torino non ha fatto alcun passo in avanti perché l’Arsenal non abbassa le sue pretese. Il centrocampista spinge per ritornare in Serie A ma per lui Londra può diventare una ricca prigione. I viola attendono pazientemente che i Gunners abbassino la richiesta visto che non ammettono prestiti, serve un acquisto a titolo definitivo. Lo scrive La Nazione.

GAZZETTA, MILAN IN PRESSING SU CHIESA MA L’AFFARE REBIC CON LA FIORENTINA VA RISOLTO O SARÀ ROTTURA TOTALE