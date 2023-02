L’Atletico Madrid cerca 40 milioni per comprare Amrabat dalla Fiorentina. Ipotesi cessione De Paul

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, l’Atletico Madrid, insieme al Barcellona, sono pazzi di Sofyan Amrabat. Per avere il centrocampista della Fiorentina, valutato 40 milioni di euro dal club viola, l’Atletico Madrid sta studiando come trovare i soldi per la sua acquisizione. Una delle possibilità sarebbe anche quella di mettere sul mercato Rodrigo De Paul, campione del mondo con l’Argentina (che in passato era stato anche vicinissimo alla Fiorentina)

