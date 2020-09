La Fiorentina rimane in lizza per Rodrigo De Paul, i viola stanno continuando a monitorare l’attaccante dell’Udinese, si sa che l’argentino gradirebbe restare a giocare in Serie A. Il club di Pozzo ha vacillato però di fronte all’offerta del Leeds, l’entusiasmo però è stato subito smorzato dal calciatore, idem per lo Zenit S. Pietroburgo. In Italia la concorrente per il club gigliato potrebbe essere il Napoli, Milik è infatti in uscita dai partenopei. Lo scrive La Nazione.

