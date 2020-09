Nazione, Torreira, la Fiorentina tenterà l’ultimo affondo ma serve un’offerta a titolo definitivo

Lucas Torreira da tempo non è più nei piani dell’Arsenal di Arteta, ieri infatti nella sfida contro il Fulham era addirittura in tribuna. La Fiorentina sembra non essersi ancora rassegnata all’idea di non vederlo a Firenze, serve un’offerta che convinca i Gunners, di certo non il prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 25 milioni già offerto. Serve un acquisto a titolo definitivo, il Torino ha presentato la sua offerta ma insoddisfacente. Lo riporta La Nazione.

