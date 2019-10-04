De Paul al Franchi sarà l'osservato speciale. Potrebbero riaprirsi le porte per il mercato invernale
Secondo la Nazione, il calciomercato di gennaio della Fiorentina potrebbe ripartire sempre alla caccia dell'argentino Rodrigo De Paul. L’argentino sarà l’osservato speciale nella partita di domenica a...
A cura di Redazione Labaroviola
04 ottobre 2019 08:20
Secondo la Nazione, il calciomercato di gennaio della Fiorentina potrebbe ripartire sempre alla caccia dell'argentino Rodrigo De Paul. L’argentino sarà l’osservato speciale nella partita di domenica allo stadio Artemio Franchi. Oggi si parla di una valutazione superiore ai 25 milioni di euro.