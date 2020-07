Il capo scouting dell’Udinese svela: “Per De Paul rifiutammo 33 milioni. Ora può andare in un top club”

“Un anno fa non abbiamo ceduto De Paul all’Inter per 33 milioni – ha detto il capo scouting dell’Udinese Andrea Carnevale a Radio Punto Nuovo – Di comune accordo abbiamo ritenuto che un altro anno qui sarebbe stato utile. Ora può andare in un top club. Con l’Argentina gioca davanti alla difesa, nonostante questo ha anche una grossa resistenza sia nella fase di contenimento che in fase offensiva. Negli ultimi quindici metri è fortissimo. Quattro anni fa quando l’abbiamo visto giocava trequartista, qui ha cambiato ruolo, è un 10. Può comunque giocare in tutti i ruoli di centrocampo”.