De Paul allontana la Fiorentina: “L’Atletico Madrid era interessato a me, sarei felice di andarci”

Al centro delle voci di mercato Rodrigo De Paul durante questa sessione estiva ma alla fine l’argentino è rimasto all’Udinese. “So che l’Atletico Madrid era interessato a me – ha detto il centrocampista a Marca – con un allenatore come Simeone che ha attirato la mia attenzione. Penso he giochino un calcio dinamico, mi piace. Ogni allenamento per loro è come una partita ufficiale. È sicuramente un grandissimo club, se un giorno succedesse sarei felice di andarci”.

