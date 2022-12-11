Anche l'Atletico Madrid vuole Amrabat, vende De Paul per prenderlo. Ma ora non si muove da Firenze

Tutti vogliono Amrabat, anche l'Atletico Madrid si è messo in fila per cercare di avere il centrocampista della Fiorentina

Secondo quanto riportato da Estadio Deportivo, anche l'Atletico Madrid vuole Amrabat. Il centrocampista della Fiorentina dopo questo meraviglioso mondiale con il suo Marocco ha messo in fila tante squadra, dopo Tottenham e Liverpool anche l'Atletico Madrid di Simeone, che dovrà rimpiazzare Koke e De Paul, destinati alla cessione. Tutto questo si scontra però con la Fiorentina, che forte del suo contratto fino al 2025, non ha nessuna intenzione di cedere Amrabat.

IL BOLOGNA VUOLE MALEH

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