A gennaio la Fiorentina potrebbe riprovarci per De Paul. La sua valutazione ora è di circa 25 milioni
Secondo La Nazione la Fiorentina a gennaio potrebbe tornare su Rodrigo De Paul, avversario ieri al Franchi con l'Udinese. La sua valutazione ora è all'incirca sui 25 milioni, quindi il club viola potr...
A cura di Redazione Labaroviola
07 ottobre 2019 11:18
Secondo La Nazione la Fiorentina a gennaio potrebbe tornare su Rodrigo De Paul, avversario ieri al Franchi con l'Udinese. La sua valutazione ora è all'incirca sui 25 milioni, quindi il club viola potrebbe riformulare una proposta d'acquisto meno esosa.