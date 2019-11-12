Marino: "Interesse di alcuni club per De Paul? Per il momento niente da registrare"

Il responsabile dell'area tecnica dell'Udinese, Pierpaolo Marino, ha parlato dell'ex obiettivo viola Rodrigo De Paul: “Al momento non c’è nulla su di lui, sia noi che lui siamo concentrati sui risulta...

A cura di Redazione Labaroviola 12 novembre 2019 14:37

UDINE, ITALY - MARCH 03: Rodrigo De Paul of Udinese Calcio looks on during the Serie A match between Udinese and Bologna FC at Stadio Friuli on March 3, 2019 in Udine, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Condividi