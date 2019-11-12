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Marino: "Interesse di alcuni club per De Paul? Per il momento niente da registrare"

Il responsabile dell'area tecnica dell'Udinese, Pierpaolo Marino, ha parlato dell'ex obiettivo viola Rodrigo De Paul: “Al momento non c’è nulla su di lui, sia noi che lui siamo concentrati sui risulta...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 novembre 2019 14:37
Marino: "Interesse di alcuni club per De Paul? Per il momento niente da registrare" - UDINE, ITALY - MARCH 03: Rodrigo De Paul of Udinese Calcio looks on during the Serie A match between Udinese and Bologna FC at Stadio Friuli on March 3, 2019 in Udine, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)
UDINE, ITALY - MARCH 03: Rodrigo De Paul of Udinese Calcio looks on during the Serie A match between Udinese and Bologna FC at Stadio Friuli on March 3, 2019 in Udine, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)
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Il responsabile dell'area tecnica dell'Udinese, Pierpaolo Marino, ha parlato dell'ex obiettivo viola Rodrigo De Paul: “Al momento non c’è nulla su di lui, sia noi che lui siamo concentrati sui risultati per la nostra classifica. In generale non si sta muovendo niente in Italia in vista di gennaio, prevedo un mercato poco movimentato”.

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