La Fiorentina continua a seguire De Paul ma a gennaio resterà ad Udine. Valutazione? 35 milioni"
Secondo quanto scrive Il Gazzettino, Rodrigo De Paul difficilmente lascerà l'Udinese a gennaio. Su di lui ci sono sempre Inter e Fiorentina. L'argentino viene valutato circa 35 milioni dalla società b...
A cura di Redazione Labaroviola
06 dicembre 2019 14:57
Secondo quanto scrive Il Gazzettino, Rodrigo De Paul difficilmente lascerà l'Udinese a gennaio. Su di lui ci sono sempre Inter e Fiorentina. L'argentino viene valutato circa 35 milioni dalla società bianconera.