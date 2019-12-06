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La Fiorentina continua a seguire De Paul ma a gennaio resterà ad Udine. Valutazione? 35 milioni"

Secondo quanto scrive Il Gazzettino, Rodrigo De Paul difficilmente lascerà l'Udinese a gennaio. Su di lui ci sono sempre Inter e Fiorentina. L'argentino viene valutato circa 35 milioni dalla società b...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 dicembre 2019 14:57
La Fiorentina continua a seguire De Paul ma a gennaio resterà ad Udine. Valutazione? 35 milioni" - Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto scrive Il Gazzettino, Rodrigo De Paul difficilmente lascerà l'Udinese a gennaio. Su di lui ci sono sempre Inter e Fiorentina. L'argentino viene valutato circa 35 milioni dalla società bianconera.

 

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