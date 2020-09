Nazione, Torreira vuole l’Italia, duello Fiorentina-Torino. Se non dovesse arrivare si riapre la pista…

Lucas Torreira è sempre più vicino al ritorno in Italia dopo il rinnovo del prestito di Dani Ceballos del Real Madrid. Resta in piedi il duello tra Fiorentina e Torino ma tutto si giocherà sulle cifre e sulla formula. I viola vorrebbero prenderlo in prestito oneroso con obbligo di riscatto ma se l’uruguaiano non dovesse arrivare, si riapre la pista De Paul con l’Udinese il quale è in uscita. Lo riporta La Nazione oggi in edicola.

