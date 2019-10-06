Pradè: "De Paul? Farà una grande carriera. Non mi sarebbe dispiaciuto se fosse tornato..."

Il d.t. viola Daniele Pradè ha parlato anche di Rodrigo De Paul - obiettivo di mercato in estate - ai microfoni di DAZN prima di Fiorentina - Udinese. "Rodrigo? Da una parte mi fa piacere rivederlo, m...

Il d.t. viola Daniele Pradè ha parlato anche di Rodrigo De Paul - obiettivo di mercato in estate - ai microfoni di DAZN prima di Fiorentina - Udinese. "Rodrigo? Da una parte mi fa piacere rivederlo, ma dall'altro avrei preferito che fosse tornato con una giornata di ritardo e non contro di noi. Farà una grande carriera, tiene molto ai colori dell'Udinese".