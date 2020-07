Gazzetta, De Paul vuole lasciare l’Udinese, la Fiorentina ci prova con Pradè

Rodrigo De Paul un anno fa era l’obiettivo numero uno di Commisso, poi il presidente dell’Udinese non accettò i 28 milioni offerti dai viola. Ora l’attaccante chiede di poter lasciare Udine per andare in una squadra con maggiori ambizioni ma i bianconeri non scendono di prezzo, chiedono 40 milioni.

Su di lui c’è l’Atletico Madrid e l’Inter ma la Fiorentina vuole provarci. I buoni rapporti tra l’argentino e Pradè potrebbero essere un vantaggio visto che i viola non hanno da offrire palcoscenici di prima classe come la Champions. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.