Pjaca: "Voglio dimostrare ai tifosi viola che merito di indossare la 10. Non avete ancora visto il vero me..."

Marko Pjaca ha parlato nuovamente, ai microfoni di Sport Mediaset: "La Fiorentina è un grande club, mi piace lo stile di gioco della Fiorentina, anche Badelj mi ha parlato tanto di questa squadra e ho...

A cura di Redazione Labaroviola 10 agosto 2018 14:53

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