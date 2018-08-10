Pjaca: "Voglio dimostrare ai tifosi viola che merito di indossare la 10. Non avete ancora visto il vero me..."
Marko Pjaca ha parlato nuovamente, ai microfoni di Sport Mediaset: "La Fiorentina è un grande club, mi piace lo stile di gioco della Fiorentina, anche Badelj mi ha parlato tanto di questa squadra e ho...
A cura di Redazione Labaroviola
10 agosto 2018 14:53
Marko Pjaca ha parlato nuovamente, ai microfoni di Sport Mediaset: "La Fiorentina è un grande club, mi piace lo stile di gioco della Fiorentina, anche Badelj mi ha parlato tanto di questa squadra e ho deciso di venire qui. Quest'anno l'obiettivo è fare meglio dell'anno scorso, spero di poterlo fare. Cosa dobbiamo scoprire di Pjaca in Italia? Tanto penso perché non credo di aver fatto vedere tutte le mie qualità, voglio far vedere a tutti i tifosi che merito di indossare la maglia numero 10 e spero di fare bene".