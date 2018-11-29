Bucchioni: "Battere la Juve di Ronaldo per entrare nella storia. Pjaca, può essere la tua svolta"

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato della prossima sfida alla Juventus ai microfoni di Radio Blu: “La partita contro la Juventus è difficilissima per la Fiorentina, dovrà andare oltre le proprie...

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato della prossima sfida alla Juventus ai microfoni di Radio Blu: “La partita contro la Juventus è difficilissima per la Fiorentina, dovrà andare oltre le proprie qualità. Questi ragazzi devono capire che se battono la Juve di Ronaldo entrano nella storia. Per caricare il gruppo mostrerei la partita del 4-2. I valori ci sono, ma possono essere ribaltati. Servirà una gara vera, attiva, aggredendo a tutto campo. Pjaca se sta bene lo faccio giocare, potrebbe essere la giornata della svolta sua e della squadra, perché se fai punti con la Juventus puoi rilanciarti. Mercato di gennaio? Dipende da Diego Della Valle”.