Commisso: "Ribery operazione di marketing? Sabato è stato il migliore, meglio di CR7. Franck mi ha detto..."

Ieri il patron Commisso ha assistito ai successi della Fiorentina Women’s e della Primavera ma ha ancora addosso l’emozione e la soddisfazione per l’arrembante prova di sabato di Castrovilli e compagn...

Ieri il patron Commisso ha assistito ai successi della Fiorentina Women’s e della Primavera ma ha ancora addosso l’emozione e la soddisfazione per l’arrembante prova di sabato di Castrovilli e compagni con i campioni d’Italia. «Abbiamo dato una lezione di coraggio, forza e di gioco alla Juve, ce lo siamo detto e ripetuto con Ribery rincasando assieme (i due alloggiano nello stesso hotel ndr). Siamo stati sfortunati ma la vittoria arriverà presto. E chi dice che l’acquisto di Franck è stata un’operazione di marketing rispondo che lui sabato ha fatto meglio di Ronaldo, ha ancora tanto da dare e farà crescere la Fiorentina e tutti i suoi giovani». Compreso Castrovilli, il nuovo che avanza.

Tuttosport