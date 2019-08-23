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Commisso: "Ribery è una leggenda, come lui solo CR7. La Fiorentina è di tutti, voglio regalare emozioni ai tifosi"

Queste le parole di Rocco Commisso ai microfoni di Sky: "Porterò la Fiorentina in Iowa, noi siamo in ventidue stati come Mediacom. Ho conosciuto Ribery e sua moglie, in questo mestiere le mogli sono d...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 agosto 2019 20:35
Commisso: "Ribery è una leggenda, come lui solo CR7. La Fiorentina è di tutti, voglio regalare emozioni ai tifosi" - Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Queste le parole di Rocco Commisso ai microfoni di Sky: "Porterò la Fiorentina in Iowa, noi siamo in ventidue stati come Mediacom. Ho conosciuto Ribery e sua moglie, in questo mestiere le mogli sono decisive. È una leggenda tranne Cristiano Ronaldo nessuno ha fatto come lui. La cassa l'ho aperta, gli ingaggi stanno crescendo. Mediacom come sponsor porterà soldi ma per il FFP non si può spendere più di quanto incassato. La viola è di tutti. Io sono fiorentino da pochi giorni mentre qui c'è della gente che la tifa da 50 anni. Voglio regalare loro emozioni".

 

 

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