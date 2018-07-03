In Spagna sono sicuri, Cristiano Ronaldo sarà un nuovo giocatore della Juventus. I dettagli

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"Cristiano Ronaldo è sempre più lontano dal Real, e a meno di inversioni di tendenza (non impossibili) il prossimo anno giocherà nella Juventus". Marca insiste, ed evocando fonti ben informate assicura che il club di Florentino Perez è costretto ad accettare l'offerta di acquisto, che al momento vede in pole il club bianconero. Se infatti nel contratto di Ronaldo è inserita una clausola di 1.000 milioni di euro, una scrittura privata tra giocatore e Perez impegna il Real a non ostacolare la cessione se il giocatore lo chiede e se arriva un'offerta congrua: che a questo punto, sarebbe di 100 milioni al club e 30 netti a stagione al giocatore. Nella scrittura, si porrebbe un veto alle 'rivali dirette', e su questo Ronaldo punterebbe per facilitare la cessione alla Juve.

E' la trasmissione tv spagnola ‘El Chringuito’ de "La Sexta" a aggiungere ulteriori particolari: «Cristiano va via dal Real Madrid che accetterà l’offerta di 100 milioni della Juventus. Per il fuoriclasse portoghese è tempo di dire addio dopo aver vinto l’impossibile. Non va via per soldi perché il club gli ha offerto tutto ciò che aveva chiesto, è soltanto finito un ciclo. E lui è stato un grandissimo protagonista. Ora bisognerà preparare l’addio. Un addio all’altezza di Cristiano Ronaldo».

Stamattina la stampa spagnola e quella portoghese avevano svelato le prime indiscrezioni, assicurando che la Juve avrebbe già iniziato le trattative per tentare di portarlo a Torino: «Proposti quattro anni di contratto per un totale di 120 milioni di euro fino al 2022. La clausola di CR7 è di quelle impossibili (1 miliardo) ma la Juve e il giocatore sanno che il trasferimento potrebbe concretizzarsi per cifre molto inferiori anche perché ci sarebbe un accordo non scritto per far sì che il prezzo del cartellino possa abbassarsi notevolmente. Il presidente Agnelli avrebbe chiamato Cristiano più volte e la sintonia tra i due sarebbe totale. La sfida del giocatore più forte del pianeta adesso è quella di vincere la Champions con una maglia diversa rispetto a quella del Real».

Corrieredellosport.it

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