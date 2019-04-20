Ronaldo: "La Champions League la vince solo una squadra, non si vince schioccando le dita..."

Cristiano Ronaldo ha rilasciato un'importante dichiarazione a Sky Sport in vista del suo futuro in bianconero: ''Champions League? La vince solo una squadra, non si vince schioccando le dita. Siamo fe...

Cristiano Ronaldo ha rilasciato un'importante dichiarazione a Sky Sport in vista del suo futuro in bianconero: ''Champions League? La vince solo una squadra, non si vince schioccando le dita. Siamo felici per la stagione che abbiamo fatto, l'anno prossimo ritenteremo e proveremo a vincerla. Un altro anno alla Juventus? Mille per cento".