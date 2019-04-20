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Ronaldo: "La Champions League la vince solo una squadra, non si vince schioccando le dita..."

Cristiano Ronaldo ha rilasciato un'importante dichiarazione a Sky Sport in vista del suo futuro in bianconero: ''Champions League? La vince solo una squadra, non si vince schioccando le dita. Siamo fe...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 aprile 2019 20:49
Ronaldo: "La Champions League la vince solo una squadra, non si vince schioccando le dita..." -
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Cristiano Ronaldo ha rilasciato un'importante dichiarazione a Sky Sport in vista del suo futuro in bianconero: ''Champions League? La vince solo una squadra, non si vince schioccando le dita. Siamo felici per la stagione che abbiamo fatto, l'anno prossimo ritenteremo e proveremo a vincerla. Un altro anno alla Juventus? Mille per cento".

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