Bernardeschi regala un mega ritratto a Cristiano Ronaldo per Natale Cristiano Ronaldo insieme a CR7 e Cristiano Junior. No, non è una barzelletta o un gioco di parole. Il portoghese della Juventus, sempre molto attivo sui social network, ha postato su Instagram una f... A cura di Redazione Labaroviola 24 dicembre 2018 19:38 News Bernardeschi Ronaldo Condividi <iframe src="https://www.instagram.com/p/Brw-0RZA6-W/embed/" class="w-full max-w-150 h-250" frameborder="0" scrolling="no" allowtransparency="true"> embed/captioned/?cr=1&v=10&wp=540&rd=https%3A%2F%2Fwww.gazzetta.it&rp=%2FCalcio%2FSerie-A%2F24-12-2018%2Fjuventus-ronaldo-suo-ritratto-regalo-bernardeschi-portoghese-3101514277915.shtml#%7B%22ci%22%3A0%2C%22os%22%3A1196.4000000007218%7D" height="832"> Cristiano Ronaldo insieme a CR7 e Cristiano Junior. No, non è una barzelletta o un gioco di parole. Il portoghese della Juventus, sempre molto attivo sui social network, ha postato su Instagram una foto in compagnia del figlio, con alle spalle un proprio ritratto, appeso al muro. Chi l’ha realizzato? Da dove arriva? La scarna didascalia che accompagna la foto non aggiunge dettagli. <iframe src="https://www.instagram.com/p/BrxEF8flW9J/embed/" class="w-full max-w-150 h-250" frameborder="0" scrolling="no" allowtransparency="true">

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REGALO DI BERNA — Instagram risolve il mistero: a realizzare l’opera è stato Murran Billi, tatuatore e artista di Firenze, che sul proprio profilo ha pubblicato una foto durante l’esecuzione dell'opera artistica. E la didascalia che accompagna il post chiarisce tutto: “Regalo di Natale da parte di Bernardeschi a Cristiano Ronaldo”. CR7 apprezza e pubblica la foto. Berna, impresa riuscita: regalo azzeccato.