(FOTO) Russia 2018: la cerimonia di apertura è spettacolare, Robbie Williams e Ronaldo i protagonisti...

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato. Gli occhi di tutto il mondo (del calcio e non solo) sono puntati sullo stadio Luzhniki di Mosca, dove va in scena il primo atto della Coppa del Mondo 201...

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato. Gli occhi di tutto il mondo (del calcio e non solo) sono puntati sullo stadio Luzhniki di Mosca, dove va in scena il primo atto della Coppa del Mondo 2018.

Il match inaugurale, che vede opposte la Russia padrone di casa e l'Arabia Saudita, è stato però preceduto dalla tradizionale cerimonia d'apertura che - come sempre - non ha deluso le aspettative. Assoluto mattatore del pomeriggio è stato Robbie Williams, che ha diviso la scena con la bellissima Aida Garifullina. Presente - ovviamente sul terreno di gioco - uno che di mondiali certo se ne intende, ossia il fenomeno Ronaldo.

Vi proponiamo di seguito alcuni degli scatti più belli - pubblicati sulla pagina Facebook ufficiale della Fifa World Cup - della cerimonia, che ha aperto ufficialmente il Mondiale di Russia 2018.

Gianmarco Biagioni