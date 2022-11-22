Il Manchester United scarica ufficialmente CR7. Adesso chiunque ne può approfittare per ingaggiarlo
Il fuoriclasse portoghese si è svincolato dal Manchester United e dopo il mondiale sarà a ricerca della sua nova squadra
Dopo l'intervista rilasciata a TalkTV con Piers Morgan, Cristiano Ronaldo ed il Manchester United si sono ufficialmente separati in modo consensuale. Il fuoriclasse portoghese lascia (di nuovo) i Red Devils dopo aver siglato 145 gol in 346 partite. Lo ha dichiarato il club inglese con il comunicato che segue:
"Cristiano Ronaldo lascerà il Manchester United di comune accordo, con effetto immediato.
Il club lo ringrazia per il suo immenso contributo in due periodi all'Old Trafford, segnando 145 gol in 346 presenze, e augura a lui e alla sua famiglia ogni bene per il futuro.
Tutti al Manchester United rimangono concentrati sul continuare i progressi della squadra sotto Erik ten Hag e lavorare insieme per ottenere il successo in campo".
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