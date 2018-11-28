Lo stipendio di Ronaldo copre più della metà degli stipendi di tutta la Fiorentina. Il confronto con la Juventus

Fiorentina-Juve, il confronto inizia già prima dei 90 minuti di gioco. La Juventus, numeri alla mano, sembra provenire da un’altra dimensione calcistica. Basti pensare alla differenza tra monte ingagg...

Fiorentina-Juve, il confronto inizia già prima dei 90 minuti di gioco. La Juventus, numeri alla mano, sembra provenire da un’altra dimensione calcistica. Basti pensare alla differenza tra monte ingaggi, ben 183 milioni, o a quanto percepiscono alcuni giocatori Juve. Un confronto impietoso che certifica il primato economico, che si traduce in 18 punti di differenza, sulla Fiorentina e sulla Serie A.

Il solo Cristiano Ronaldo con 31 milioni netti di stipendio guadagna una volta e mezzo la somma totale degli stipendi viola. Dybala lo segue a quota 7. Altri sei giocatori bianconeri sono nei 11 dei giocatori più pagati in serie A. Chiesa che ha lo stipendio più alto della Fiorentina percepisce 1,8 milioni netti, seguito da Pjaca con 1,5. Un confronto freddo che fa capire perché la Juve guardi le altre dall’alto in basso. Poi a parlare sarà il campo.

La Nazione