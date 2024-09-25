Juventus in dissesto economico, dal post Cristiano Ronaldo meno 896 milioni, un rosso mai visto
Una valanga di debiti senza fine quella della Juventus, ennesimo bilancio chiuso in rosso dopo l'acquisto di Ronaldo
Doveva essere l'inizio di un impero finanziario. L'acquisto per fare arrivare il fatturato fino alle stelle, dopo che per anni c'erano stati solamente attivi in bilancio, più Scudetti consecutivi che sembravano prolungare l'impero (molto) più in là nel tempo. Invece l'arrivo di Cristiano Ronaldo nell'estate del 2018 ha peggiorato tremendamente i conti della Juventus. Da virtuosi a costantemente in rosso, tanto da chiedersi come faccia a rimanere dentro al Fair Play Finanziario della UEFA. Risposta: non ci rimane, questo è evidente. Così come è chiaro che il Covid abbia dato una mano nel peggiorare la situazione, ma non è certo l'unico fattore che ha cambiato le carte in tavola.
Il -176 milioni del 2023-24 è chiaramente un altro campanello d'allarme per Exor, che sarà chiamato a ripianare un'altra volta, almeno per la sua parte. Molto ha inciso la mancata partecipazione alla Champions, più stipendi altissimi e che ora sono andati in soffitta, a parte quello di Vlahovic che non è convinto di spalmare il proprio ingaggio. Di fatto servirà una cura dimagrante, ancora. L'età di certi stipendi è finita, probabilmente per sempre. Rimane un dissesto finanziario da praticamente 900 milioni in sette stagioni.
La serie storica
2023-24: -176 milioni da confermare
2022-23: -123 milioni
2021-22: -239,3 milioni
2020-21: -209,9 milioni
2019-20: -89,7 milioni
2018-19: -39,8 milioni
2017-18: -19,2 milioni
Totale: -896,9 milioni
Lo scrive TMW
PROBLEMI PER I TIFOSI DELLA LAZIO IN GERMANIA
https://www.labaroviola.com/40-tifosi-della-lazio-fermati-ad-amburgo-erano-in-possesso-di-mazze-non-possono-andare-allo-stadio/269563/