Juventus in dissesto economico, dal post Cristiano Ronaldo meno 896 milioni, un rosso mai visto

Una valanga di debiti senza fine quella della Juventus, ennesimo bilancio chiuso in rosso dopo l'acquisto di Ronaldo

Doveva essere l'inizio di un impero finanziario. L'acquisto per fare arrivare il fatturato fino alle stelle, dopo che per anni c'erano stati solamente attivi in bilancio, più Scudetti consecutivi che sembravano prolungare l'impero (molto) più in là nel tempo. Invece l'arrivo di Cristiano Ronaldo nell'estate del 2018 ha peggiorato tremendamente i conti della Juventus. Da virtuosi a costantemente in rosso, tanto da chiedersi come faccia a rimanere dentro al Fair Play Finanziario della UEFA. Risposta: non ci rimane, questo è evidente. Così come è chiaro che il Covid abbia dato una mano nel peggiorare la situazione, ma non è certo l'unico fattore che ha cambiato le carte in tavola.

Il -176 milioni del 2023-24 è chiaramente un altro campanello d'allarme per Exor, che sarà chiamato a ripianare un'altra volta, almeno per la sua parte. Molto ha inciso la mancata partecipazione alla Champions, più stipendi altissimi e che ora sono andati in soffitta, a parte quello di Vlahovic che non è convinto di spalmare il proprio ingaggio. Di fatto servirà una cura dimagrante, ancora. L'età di certi stipendi è finita, probabilmente per sempre. Rimane un dissesto finanziario da praticamente 900 milioni in sette stagioni.

La serie storica

2023-24: -176 milioni da confermare

2022-23: -123 milioni

2021-22: -239,3 milioni

2020-21: -209,9 milioni

2019-20: -89,7 milioni

2018-19: -39,8 milioni

2017-18: -19,2 milioni

Totale: -896,9 milioni

Lo scrive TMW

PROBLEMI PER I TIFOSI DELLA LAZIO IN GERMANIA

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