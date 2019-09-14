Dragowski: "Siamo pronti per una guerra, è una partita importante. Servono punti. Ribery? Un valore aggiunto"

Queste le parole rilasciate nel pre gara di Fiorentina-Juventus da Bartolomiej Dragowski a Sky Sport: "Questa è una partita importante, l'intera città l'aspettava. Per noi è una delle tante gare, ci s...

Queste le parole rilasciate nel pre gara di Fiorentina-Juventus da Bartolomiej Dragowski a Sky Sport: "Questa è una partita importante, l'intera città l'aspettava. Per noi è una delle tante gare, ci siamo preparati al meglio. Abbiamo un calendario difficile ma dobbiamo iniziare a far punti. Siamo pronti ad una guerra. Sono felice di avere in squadra Ribery, sta sempre meglio, si vede anche in allenamento. Per noi è un valore aggiunto. Ronaldo si è un campione ma siamo preparati come per tutte le altre partite, non importa chi gioca".