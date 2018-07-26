Ronaldo alla Juve... ed è subito carcere. Cr7 patteggia 19 milioni di euro per liberarsi.
Cristiano Ronaldo verserà 18,8 milioni di euro nelle casse dello Stato spagnolo e sarà condannato a 2 anni di carcere, che eviterà in cambio della dichiarazione di colpevolezza di quattro diversi ‘del...
A cura di Redazione Labaroviola
26 luglio 2018 17:14
Cristiano Ronaldo verserà 18,8 milioni di euro nelle casse dello Stato spagnolo e sarà condannato a 2 anni di carcere, che eviterà in cambio della dichiarazione di colpevolezza di quattro diversi ‘delitti fiscali’ tra il 2011 ed il 2014. Lo riporta l’agenzia Ansa.