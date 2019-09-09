Antognoni: "Ieri ho visto il Chiesa che stiamo aspettando. Con la Juve dobbiamo giocare come con il Napoli"

Queste le parole a Sky Sport 24 di Giancarlo Antognoni: "Ieri bella domenica grazie alla vittoria della Ferrari e della Nazionale italiana. Siamo contenti che Chiesa ha giocato una buona gara visto ch...

Queste le parole a Sky Sport 24 di Giancarlo Antognoni: "Ieri bella domenica grazie alla vittoria della Ferrari e della Nazionale italiana. Siamo contenti che Chiesa ha giocato una buona gara visto che veniva dalla partita non positiva con l'Armenia, ho rivisto il calciatore che stiamo aspettando. Immobile e Belotti sono i tipi di punte che servono oggi. Fiorentina-Juventus è la gara più importante al di là della classifica, è sempre stata la sfida più attesa. Cercheremo di ripetere la tra contro il Napoli, risultato negativo per il risultato e gli episodi ma positivo per il bel gioco. La viola è cambiata tanto, 8 titolari su 11 sono nuovi. Commisso è stato accolto benissimo da Firenze, è sempre a contatto con la gente e spero continui a fare così. Il suo motto è impegno al 100%, con il Napoli ha visto una bella gara. La sfida tra Ribery e Cristiano Ronaldo? Franck ora sta meglio rispetto a quando è arrivato, si sta mettendo in forma e Montella deciderà se giocherà o meno. Con CR7 sarà una grande sfida hanno vinto se li metti insieme una cinquantina di trofei".