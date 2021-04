Ribery-Ronaldo, dal Mondiale alla Serie A: oggi si affronteranno per la 12ª volta

Oggi a Firenze Ribery e Ronaldo si affronteranno per la dodicesima volta e sarà una partita delicata per entrambi: Ronaldo insegue la Champions, Ribery punta a blindare una salvezza che non è così scontata. Tutti e due erano abituati a sfide di ben altro tenore. Tutti e due hanno ancora del lavoro da fare: Fiorentina-Juventus non è una semifinale del Mondiale né di Champions però conta parecchio. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

