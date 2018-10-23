Cristiano Ronaldo si presenta davanti alle telecamere con un orologio da 2 milioni di euro

Cristiano Ronaldo non ha lasciato nulla al caso per il suo ritorno a Manchester. L'attaccante della Juventus ieri in conferenza stampa all'Old Trafford ha sfoggiato un orologio di diamanti che non è p...

A cura di Redazione Labaroviola 23 ottobre 2018 17:58

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