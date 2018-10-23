Cristiano Ronaldo si presenta davanti alle telecamere con un orologio da 2 milioni di euro
Cristiano Ronaldo non ha lasciato nulla al caso per il suo ritorno a Manchester. L'attaccante della Juventus ieri in conferenza stampa all'Old Trafford ha sfoggiato un orologio di diamanti che non è p...
Cristiano Ronaldo non ha lasciato nulla al caso per il suo ritorno a Manchester. L'attaccante della Juventus ieri in conferenza stampa all'Old Trafford ha sfoggiato un orologio di diamanti che non è passato inosservato. Secondo i tabloid inglesi si tratterebbe di un Jacob&Co (gamma Caviar Torubillon), di cui CR7 è testimonial dal 2013, fatto con 424 diamanti bianchi e rossi dal peso totale di 15,25 carati. Il valore? Circa 2 milioni di euro. Oltre all'orologio, Ronaldo indossava un vistoso anello al mignolo, ma quello è passato quasi inosservato.
Corrieredellosport.it