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Cristiano Ronaldo si presenta davanti alle telecamere con un orologio da 2 milioni di euro

Cristiano Ronaldo non ha lasciato nulla al caso per il suo ritorno a Manchester. L'attaccante della Juventus ieri in conferenza stampa all'Old Trafford ha sfoggiato un orologio di diamanti che non è p...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 ottobre 2018 17:58
Cristiano Ronaldo si presenta davanti alle telecamere con un orologio da 2 milioni di euro -
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Cristiano Ronaldo non ha lasciato nulla al caso per il suo ritorno a Manchester. L'attaccante della Juventus ieri in conferenza stampa all'Old Trafford ha sfoggiato un orologio di diamanti che non è passato inosservato. Secondo i tabloid inglesi si tratterebbe di un Jacob&Co (gamma Caviar Torubillon), di cui CR7 è testimonial dal 2013, fatto con 424 diamanti bianchi e rossi dal peso totale di 15,25 carati. Il valore? Circa 2 milioni di euro. Oltre all'orologio, Ronaldo indossava un vistoso anello al mignolo, ma quello è passato quasi inosservato.

Corrieredellosport.it

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