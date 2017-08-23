Kalinic si presenta: "Ho sempre tifato Milan, ora sono in un top club. Ronaldo e Ibra i miei modelli..."

A Milan Tv si presenta il nuovo acquisto rossonero Nikola Kalinic: “Quando ero bambino tifavo Milan, così come tutta la mia famiglia. E’ anche per questo che sono così felice di essere arrivato al Mil...

A Milan Tv si presenta il nuovo acquisto rossonero Nikola Kalinic: “Quando ero bambino tifavo Milan, così come tutta la mia famiglia. E’ anche per questo che sono così felice di essere arrivato al Milan. Il tifoso più appassionato è mia mamma, lei tifa Milan da sempre così come mio fratello. Ma tutta la famiglia è rossonera, anche i nostri amici. Forse perché ci hanno giocato Boban e Simic. Quando ero giovane guardavamo sempre le partite del Milan, non so bene perché ma glielo chiederò.

I miei modelli? Ho sempre fatto il tifo per Ronaldo e Ibrahimovic. Il Milan? E’ un grande club, che vuol vincere sempre e prendere i migliori giocatori del mondo e gioca un uno stadio incredibile. Il Milan è un top club e io non vedo l’ora di vestire questa maglia e di giocare a San Siro. E’ uno stadio imponente, ogni giocatore spera di giocare almeno una volta nella vita a San Siro. Il miglior portiere? Difficile da dire, ma credo che sia il mio nuovo compagno Gigio”.